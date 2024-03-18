Aydın\'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonunun Altında Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HB 697 plakalı motosiklet ile 09 AGA 728 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılan şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN