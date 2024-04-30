Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın\'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletin yaya çarptığı kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta fireni tutmayınca yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralanan sürücü ve yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 12:38
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosikletin yaya çarptığı kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet G. idaresindeki 09 ALG 538 plakalı motosiklet, Aymas Kavşağında kırmızı ışıkta fireni tutmayınca yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek T. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yaya, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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