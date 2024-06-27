Aydın'da Narkoçelik-24 Operasyonunda 38 Sokak Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Narkoçelik-24 Operasyonunda 38 Sokak Satıcısı Yakalandı

Aydın\'da Narkoçelik-24 Operasyonunda 38 Sokak Satıcısı Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik-24 operasyonunda, 38 sokak satıcısı yakalandı. Operasyon kapsamında muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

27.06.2024 09:20
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Aydın'da Narkoçelik-24 operasyonları kapsamında 38 sokak satıcısı yakalandı.

13 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında, 911 kg uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Bunlardan 28'i tutuklanırken, 17'sine adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da 38 sokak satıcısı yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 38 sokak satıcısı yakalanırken, 4'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Narkoçelik-24 Operasyonunda 38 Sokak Satıcısı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Narkoçelik-24 Operasyonunda 38 Sokak Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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