Aydın\'da Narkoçelik-26 Operasyonu: 5 Sokak Satıcısı Yakalandı

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Ülke genelinde 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkoçelik-26 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 5 sokak satıcısı yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 12 ilde düzenlenen Narkoçelik-26 operasyonuyla 57 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-26" operasyonlarında 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 57 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ise 5 sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol şartı verildi. - AYDIN