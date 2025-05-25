Aydın\'da Narkotik Operasyonu: 47 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri il genelinde narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonda 47 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 28 Nisan-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında, toplam 47 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan (34) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (39) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (4) şahıs jandarmadan kaçamadı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN