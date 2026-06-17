Aydın'da Okul Servisleri Kaza Yaptı - Son Dakika
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Aydın'da Okul Servisleri Kaza Yaptı

Aydın\'da Okul Servisleri Kaza Yaptı
17.06.2026 11:58
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Köşk'te 2 okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencileri taşıyan 2 okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 ARJ 054 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 09 AJU 066 ve 09 ATF 548 plakalı minibüslerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan okul servislerindeki 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Kaza, Köşk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Okul Servisleri Kaza Yaptı - Son Dakika

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