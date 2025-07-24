Aydın\'da Orman Denetimleri Artırıldı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanlardaki denetimler artırıldı.

Aydın Valiliğinin 2025/1 Sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler konulu kararı kapsamında 01.06.2025-31.10.2025 tarihleri arasında belirlenen bölgelerdeki alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olunacak. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine ve vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla İncirliova, Efeler ve Karacasu ilçelerinde devriye faaliyeti icra edildi. Ormanlar ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Drone ile sürekli kontrol edilmeye devam edileceği öğrenildi. - AYDIN