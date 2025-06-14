Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, helikopter de havadan müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından alevlerin önüne geçilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN