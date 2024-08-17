Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Ekiplerimiz aralıksız söndürme çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Dün saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını bir anda rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayılırken, yaklaşık 19 saattir devam eden yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından Hışımlar, Güre ve Malküpü bölgelerinden 200 kişinin tahliye edilerek, yurtlara yerleştirilirken, yangının ilk anından bu yana teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi de itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve tankerleriyle de çalışmalara destek veriyor. Tüm izinleri iptal eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yangın bölgesinde geceden beri vatandaşlara ve yangınla mücadele eden çalışanlara kumanya, çorba, su, ayran dağıtımı yaptırdı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "Bozdoğan ilçemizdeki yangın söndürme çalışmalarına tüm ekiplerimizle birlikte aralıksız devam ediyoruz. Kentimizde ve ülkemizin çeşitli noktalarında devam eden yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN