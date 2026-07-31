Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altında
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Çine'deki orman yangınına ekipler gece boyunca müdahale etti, havadan destek sabah başlayacak.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca aralıksız devam ederken, dağları saran alevler karanlığı adeta gündüze çevirdi.

Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Engebeli arazi ve karanlık nedeniyle hava araçlarının çalışmalarına ara verilirken, kara ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele verdi.

Yangının etkili olduğu bölgede yükselen alevler geniş bir alandan görülürken, dağların zirvelerini saran yangın gece gökyüzünü kızıl renge boyadı. Normalde yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken dağlar, alevlerin yansımasıyla kırmızıya bürünerek endişe dolu görüntüler oluşturdu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için gece boyunca yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Aydın, Çine, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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