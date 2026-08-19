Aydın'da Orman Yangını: Yaralı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını: Yaralı Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Orman Yangını: Yaralı Hayatını Kaybetti
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Çine'deki orman yangınında yaralanan Mutlu Özcan, hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.,

Yangın, Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken geniş bir alana yayılan yangın 3 günde kontrol altına alınabildi. Yangında hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasında kalan Mutlu Özcan (35) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan'ın vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Mutlu Özcan, Acil Durum, 3. Sayfa, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Orman Yangını: Yaralı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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