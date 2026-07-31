Aydın'da Orman Yangınına Mücadele - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınına Mücadele

Aydın\'da Orman Yangınına Mücadele
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Aydın'daki orman yangınında 260 araç ve 805 personelle güçlü müdahale sürüyor, rüzgar zorluk çıkarıyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine'deki orman yangınına 260 araç, 11 hava aracı ve 805 personelle müdahale edildiğini belirterek, rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını ancak yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız mücadele ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz 30 Temmuz günü Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınında çalışmalar 27. saate yaklaştı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekiplerin ve vatandaşların yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları ile birçok noktada alevlerinin enerjisi düşürülürken, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının bir an önce tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Vali Varol; "Sahada yoğun bir çalışma devam ediyor. Şu an yaklaşık 260 kadar araç, 805 kadar personel ve bu araçların 11 tanesi de hava aracı, çalışmaya devam ediyorlar. Tabii ki hava şartları, özellikle rüzgar işimizi biraz zorlaştırıyor. Şu ana kadar özellikle 3 tane yerleşim yerimizi boşalttık, tahliye ettik. Yaklaşık 550 vatandaşımızı güvenli alanlara aldık. Ancak buralara da yangının erişmesine ve zarar vermesine müsaade etmedi arkadaşlarımız fedakarca çalışarak. Şu an çalışmalar devam ediyor. Sağlık tarafından bakarsak toplamda 41 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Bunların 32 tanesi sivil vatandaşımız, 9 tanesi kamu görevlisi. İçlerinde sadece 4 tanesinin orta derece sağlık problemi var. Yani aslında onlar da çok ciddi sayılmaz. Çok şükür can tarafında bir problem yok çok büyük. İnşallah böyle devam eder. Diğer taraftan da gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Bulunduğumuz mevkide de biraz yoğun devam ediyor. Mutaflar tarafı biraz daha sakinleşmiş vaziyette. Rüzgarın, havanın durumuna göre hava araçlarımız ve ekiplerimiz konuyu koordine ederek çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

"Kolluk kuvvetlerimiz araştırıyorlar"

Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Varol; "Şuan onu ayrıca ilgili yetkili kuruluşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz araştırıyorlar. Ama şu an bizim birinci önceliğimiz tabii ki meseleyi dindirmek, sakinleştirmek, yangını söndürmek, sonradan kontrol altına alıp hızlıca soğutmak. Ama aynı zamanda eş zamanlı olarak ilgili kurumlar da çalışmasını yapıyor arkadaşlar. Onunla ilgili de kısa zamanda sizlere bilgi veririz. Mutaflar, Dutluoluk, Tatarmemişler mahallemizde tahliye var. Ama Mutaflar'ın yayla tarafı, Mutaflar Yaylası diye söylediğimiz bölgeyi tahliye ettik. Dutluoluk'u dün akşam tahliye ettik. Özellikle hem insanlarımızın hem hayvanlarımızın tahliyesiyle ilgili de çok ciddi bir performans gösterdi arkadaşlar. Tatarmemiş de biliyorsunuz asıl en diğer tarafımızda yön olarak. Orada da dağınık bir mahalle orası ama risk oraya ulaşmadan dün akşam itibarıyla arkadaşlarımız tahliyeyi gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Orman Yangınına Mücadele - Son Dakika

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