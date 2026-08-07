Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üsküdar’da balık tutan bir kişi, yanına yaklaşan kediye tekme atarak denize düşmesine neden oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kişinin yanına gelerek tepki gösterdi.

İstanbul Üsküdar’da balık tutan bir kişi, yanına yaklaşan kediye tekme attı. Aldığı darbenin ardından dengesini kaybeden kedi denize düşerken, olayı gören çevredeki vatandaşlar adama tepki gösterdi.

YANINA YAKLAŞAN KEDİYE TEKME ATTI

Olay, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Balık tutan bir kişinin yanına bir kedi yaklaştı. Balık tutmaya devam eden kişi, yanındaki kediye tekme attı.

Aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kedi denize düştü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı gören kadın ve erkek vatandaşlar, kediyi tekmeleyen kişinin yanına gelerek yaptığından dolayı tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik de kameraya yansıdı.

İstanbul, Üsküdar, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    En tehlikeli varlık böylesi merhamet yoksunu kişilerdir.... 17 0 Yanıtla
  • fikret fikret :
    onun bunun çocuğu.. 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Pektaş Mustafa Pektaş:
    keşke ben olsaydım o anda 10 0 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir Cengiz Soydemir:
    tek mi atmış.. Tekme değil o.. 0 4 Yanıtla
  • gülten ağır gülten ağır:
    KEDİ KURTULDUMU ONU YAZSANIZA ADAMI GÖTÜRÜP KEDİYİ KURTARMIŞ OLMALILAR KEDİ NE DURUMDA DENİZDEN ALINDI MI HABER BU ASLINDA KURTARMA ÇALIŞMASI VİDEOSUDA OLMALI 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı

16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:13:32. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar’da kediye tekme atıp denize düşürdü! Çevredekiler tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.