"Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

Türkiye'nin son dönemde en çok tartıştığı sorunlardan biri olan ve özellikle sokak çetelerinin çocukları kullanması ile cinayet olayları üzerinden yeniden gündeme gelen suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'na geldi. Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edilirken, çocukların ceza sorumluluğundan ailelerin silahların muhafazasındaki sorumluluğuna kadar önemli değişiklikler öngörüldü.

İLK 2 MADDE TBMM'DEN GEÇTİ

Son dönemde özellikle sokak çetelerinin çocukları kullanması ve çocukların karıştığı cinayetlerle Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

SİLAHINI ÇOCUĞUN ELİNE GEÇİREN KİŞİYE HAPİS

Kabul edilen maddelerden biri aileler ve silah sahipleri açısından önemli bir sorumluluk getiriyor. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni bir madde ekleniyor.

Buna göre ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek bir çocuğun silahı ele geçirmesine neden olan kişiye, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

12-15 YAŞ GRUBUNDA CEZA SORUMLULUĞU

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler de düzenleniyor.

İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş çocukların ceza sorumluluğu olmayacak. Ancak bu çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunduğu durumlarda ise ceza uygulanacak.

Suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde ise 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası 9 yılı aşamayacak.

15-18 YAŞ GRUBUNDA CEZALAR ARTIYOR

Suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında da yeni ceza süreleri öngörülüyor.

Suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Diğer cezalarda üçte bir oranında indirim uygulanacak. Bu durumda her bir fiil için verilecek hapis cezası 15 yıldan fazla olamayacak.

BAZI AĞIR SUÇLARDA YAŞ İNDİRİMİ UYGULANMAYABİLECEK

Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" kapsamında yaş indirimine ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidildi.

Olaydaki kasta dayalı kusurun ağırlığı, amaç ve saik, suçun işleniş biçimi ve çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilip edilmediği dikkate alınacak.

Bu unsurlardan biri veya birkaçı göz önünde bulundurularak kasten öldürme ile mağdurun iyileşme imkanı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olan ağırlaşmış yaralama suçlarında 15-18 yaş grubundaki çocuklar için yaş indirimi uygulanmayabilecek.

Düzenleme; mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevini yitirmesine, konuşma veya çocuk yapma yeteneğini kaybetmesine, yüzünde sürekli değişiklik oluşmasına, gebe bir kadının çocuğunu düşürmesine veya ölümün meydana gelmesine yol açan ağırlaşmış yaralama suçlarını da kapsıyor.

12-15 YAŞ GRUBUNDA HAKİME TAKDİR YETKİSİ

Düzenlemeyle 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst yaş grubunun ceza rejiminin uygulanması konusunda hakime takdir yetkisi tanınıyor.

Böylece mahkeme, düzenlemede belirtilen koşulları değerlendirerek 12-15 yaş grubundaki çocuk hakkında bir üst grubun ceza rejimini uygulayabilecek.

TEKERRÜR DÜZENLEMESİ TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Genel Kurul'da kabul edilen başka bir önergeyle Türk Ceza Kanunu'nun "Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular" hükmüne ilişkin değişiklik de tekliften çıkarıldı.

Tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnasının 18'den 15'e indirilmesini öngören 3'üncü madde teklif metninden çıkarıldı.

GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ

Teklifin 4'üncü maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.