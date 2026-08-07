"Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

"Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin kanayan yaralarından biri haline gelen suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenlemenin ilk 2 maddesi TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeyle ağır suçlarda çocuklara verilecek cezalar artırılırken, bazı durumlarda yaş indiriminin uygulanmamasının ve silahını çocukların erişebileceği şekilde muhafaza eden kişilere hapis cezası verilmesinin önü açıldı.

Türkiye'nin son dönemde en çok tartıştığı sorunlardan biri olan ve özellikle sokak çetelerinin çocukları kullanması ile cinayet olayları üzerinden yeniden gündeme gelen suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'na geldi. Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edilirken, çocukların ceza sorumluluğundan ailelerin silahların muhafazasındaki sorumluluğuna kadar önemli değişiklikler öngörüldü.

İLK 2 MADDE TBMM'DEN GEÇTİ

Son dönemde özellikle sokak çetelerinin çocukları kullanması ve çocukların karıştığı cinayetlerle Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

SİLAHINI ÇOCUĞUN ELİNE GEÇİREN KİŞİYE HAPİS

Kabul edilen maddelerden biri aileler ve silah sahipleri açısından önemli bir sorumluluk getiriyor. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni bir madde ekleniyor.

Buna göre ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek bir çocuğun silahı ele geçirmesine neden olan kişiye, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

12-15 YAŞ GRUBUNDA CEZA SORUMLULUĞU

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler de düzenleniyor.

İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş çocukların ceza sorumluluğu olmayacak. Ancak bu çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunduğu durumlarda ise ceza uygulanacak.

Suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde ise 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası 9 yılı aşamayacak.

15-18 YAŞ GRUBUNDA CEZALAR ARTIYOR

Suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında da yeni ceza süreleri öngörülüyor.

Suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Diğer cezalarda üçte bir oranında indirim uygulanacak. Bu durumda her bir fiil için verilecek hapis cezası 15 yıldan fazla olamayacak.

BAZI AĞIR SUÇLARDA YAŞ İNDİRİMİ UYGULANMAYABİLECEK

Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" kapsamında yaş indirimine ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidildi.

Olaydaki kasta dayalı kusurun ağırlığı, amaç ve saik, suçun işleniş biçimi ve çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilip edilmediği dikkate alınacak.

Bu unsurlardan biri veya birkaçı göz önünde bulundurularak kasten öldürme ile mağdurun iyileşme imkanı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olan ağırlaşmış yaralama suçlarında 15-18 yaş grubundaki çocuklar için yaş indirimi uygulanmayabilecek.

Düzenleme; mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevini yitirmesine, konuşma veya çocuk yapma yeteneğini kaybetmesine, yüzünde sürekli değişiklik oluşmasına, gebe bir kadının çocuğunu düşürmesine veya ölümün meydana gelmesine yol açan ağırlaşmış yaralama suçlarını da kapsıyor.

12-15 YAŞ GRUBUNDA HAKİME TAKDİR YETKİSİ

Düzenlemeyle 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst yaş grubunun ceza rejiminin uygulanması konusunda hakime takdir yetkisi tanınıyor.

Böylece mahkeme, düzenlemede belirtilen koşulları değerlendirerek 12-15 yaş grubundaki çocuk hakkında bir üst grubun ceza rejimini uygulayabilecek.

TEKERRÜR DÜZENLEMESİ TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Genel Kurul'da kabul edilen başka bir önergeyle Türk Ceza Kanunu'nun "Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular" hükmüne ilişkin değişiklik de tekliften çıkarıldı.

Tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnasının 18'den 15'e indirilmesini öngören 3'üncü madde teklif metninden çıkarıldı.

GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ

Teklifin 4'üncü maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika TBMM 'Suça sürüklenen çocuk' düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • John Wick John Wick:
    15-18 indirimini tamamen kaldırın kardeşim. 13-14te çocuk reşittir artık. Ne yaptığını senden benden iyi biliyor. 9 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Ahmet kayanın şarkısı hanibenim gençliğim şarkısı aklıma geldi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
’Çerçeve Yasa’ya imza atmayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
Galatasaray’dan 8 isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:19:40. #7.13#
SON DAKİKA: "Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.