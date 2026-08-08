Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara Konağı’nda düzenlenen ve yaklaşık 20 bin davetlinin katıldığı düğünle dünyaevine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay çiftin nikah şahitliğini yaparken, siyaset, iş ve bürokrasi dünyasından çok sayıda isim törende yer aldı. Sanatçı Ali Kınık da gecede sahne aldı.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah töreni Ankara Konağı'nın açık alanında gerçekleşti. Enes Doğan ile Zehra Çelik'in nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı.

<a class='keyword-sd' href='/devlet-bahceli/' title='Devlet Bahçeli'>Devlet Bahçeli</a> 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

DEVLET BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düğün törenine katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Enes Doğan ve Zehra Çelik'in nikah şahitliğini yaptı.

Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını Zehra Çelik'e teslim eden Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

DÜĞÜNE YAKLAŞIK 20 BİN DAVETLİ KATILDI

Yoğun katılımın gerçekleştiği düğünde yaklaşık 20 bin misafir yer aldı. Törene MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri, iş insanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk de dikkat çekti.

Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

ALİ KINIK SAHNE ALDI

Düğün töreninde sanatçı Ali Kınık da sahne aldı. Geniş katılımla gerçekleşen gecede davetliler Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

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Son Dakika Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Zor Murat Zor:
    Türk milliyeycisiyiz ama saçlarımız İngiliz traşı, papyonumuz boynumuzda. Bu nasıl çelişki 10 0 Yanıtla
  • Şener Turan Şener Turan:
    Bu nasıl haber bizene 6 0 Yanıtla
  • akgg akg akgg akg:
    hırsızlar eğleniyorr milletle 1 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    25 sayfada 9 tane spor haberi, 9 tane ole mahalle arası haberi 3 yurt dısı haberi , 3 boş sayfa gerisi devlet bahceli haberi.. ama ulke yonetenlerden bişi yok.. 0 0 Yanıtla
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