Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
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Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

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TBMM Adalet Komisyonu’nda “çerçeve yasa” teklifi görüşmeleri sırasında İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş’ın, babası Alparslan Türkeş’in siyasi mirasının kullanılmasını eleştirirken sarf ettiği “Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz” sözleri tansiyonu yükseltti. MHP’li Muhammed Levent Bülbül, “Sen ağzını topla, pislik sensin” diyerek tepki gösterdi. Masaya yumruk vuran Bülbül, kendisine tepki gösteren İYİ Partili Burak Dalgın’ın üzerine yürüdü.

TBMM Adalet Komisyonu'nda "çerçeve yasa" teklifinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sert tartışma çıktı. Türkeş Taş'ın, babası Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının kullanılmasını eleştirirken sarf ettiği "Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş'i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz" sözlerine Bülbül, "Sen ağzını topla, pislik sensin" diyerek tepki gösterdi. Masaya yumruk vuran Bülbül, daha sonra kendisine tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın üzerine yürüdü. Milletvekillerinin araya girmesinin ardından komisyon görüşmelerine kısa süreliğine ara verildi.

"KANUN YAPMAK CİDDİ BİR İŞTİR"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki "çerçeve yasa" teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinin neden yalnızca bir güne sığdırılmak istendiğini anlamadığını söyledi.

Türkeş Taş, görüşmelerin daha kapsamlı yapılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Neden bu kanunun bir günde bitmek zorunda olduğunu anlamıyorum. Niye bu kanunun komisyondaki görüşmeleri sadece bir güne sığmak zorunda? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü kanun yapmak ciddi bir iştir, ciddi bir meseledir. Üzerinde kafa yorulması gereken, bizim düşünmemiz gereken bir meseledir. Birileri tarafından başlık altına alınmaya çalışılıyor. O kadar baskı yaptınız ki konuşmaya nasıl başlayacağımı bile bilemedim."

"CUMHURBAŞKANI İLE TERÖR HÜKÜMLÜSÜ BİRİNE 'SAYIN' DENİLEREK EŞİTLENMESİNİ REDDEDİYORUM"

Meclis çatısı altında Cumhurbaşkanı ile terör hükümlüsü Abdullah Öcalan'a "Sayın" denilerek hitap edilmesini eleştiren Türkeş Taş, buna karşı olduğunu dile getirdi.

Türkeş Taş şöyle konuştu: "Yine bu komisyonda, Meclis'in çatısı altında Cumhurbaşkanı ile bebek katili İmralı canisine, terör hükümlüsü birine 'Sayın' denilerek eşitlenmesini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak hem de yüce Türk milletinin bir vatandaşı olarak kesinlikle reddediyorum. Bu konuda da tedbir alınmasını rica ediyorum."

"TÜRK ASKERİNE 'IRZ DÜŞMANI' DENİLDİ"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da benzer bir durum yaşadığını ifade eden Türkeş Taş, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Türk askerine yönelik kullanılan ifadeleri hatırlattı.

Türkeş Taş, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesi konuşulurken Türk askerine 'ırz düşmanı' denildi. Benim dışımda kimse tepki göstermedi. Milletvekiline bir şey bile denmedi. Bu zihniyeti kesinlikle reddediyorum" dedi.

"HANGİ SIFATLA GELİP TBMM'DE KONUŞACAK?"

Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye davet edilmesini de eleştiren Türkeş Taş, "Aynı cani Türkiye Büyük Millet Meclisine davet ediliyor. Hangi sıfatla gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak? Bunu kesinlikle reddediyorum. Bir defa yanlış buradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİN MALİYETİ KAÇ LİRA SAYIN BAŞKAN?"

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında "terörün maliyeti" üzerinden yapılan değerlendirmelere de tepki gösteren Türkeş Taş, farklı rakamların gündeme getirildiğini belirtti.

Türkeş Taş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ne maliyetinden bahsediyoruz biz? Utanmıyor musunuz? 25 yıldır o teröre harcadığınız parayı artık övünerek anlatıyorsunuz. 'Ustalık dönemimiz, biz böyleyiz, biz şöyleyiz, dünya lideriyiz…' Her şeyi söylüyorsunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünün, üniter yapısının, bayrağının indirilmemesinin ve bu toprakların ilelebet payidar olmasının maliyetini mi soruyorsunuz?"

PKK ile mücadele edilmemesi ve ülkenin bölünmesi durumunda ortaya çıkacak maliyetin sorulması gerektiğini savunan Türkeş Taş, sözlerine şöyle devam etti: "PKK'yla mücadele edilmeseydi, bu vatan bölünseydi, bu bayrak inseydi onun maliyeti ne olacaktı? Bu toprakların maliyeti kaç lira Sayın Başkan? Şehitlerin maliyeti kaç lira Sayın Başkan? Bunların neyini ölçüyoruz Sayın Başkan? Ben bunları bir Türk olarak, Türk milliyetçisi olarak, Türkeş olarak, Türk milletinin kıymetli bir evladı ve bu şerefli Meclis'in kıymetli bir üyesi olarak kesinlikle reddediyorum ve inanın, utanıyorum."

2023 SEÇİMLERİNDEKİ SÖYLEMLERİ HATIRLATTI

Türkeş Taş, Meclis'in yüzde 95'inin komisyon kurulması yönünde karar verdiğine ilişkin değerlendirmeleri de eleştirdi. 2023 seçimlerinde milletvekillerinin sahada güvenlik politikaları üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Türkeş Taş, o dönemde Abdullah Öcalan'ın affedileceği ve PKK'lıların şehirlerde faaliyet göstereceği yönünde söylemlerin kullanıldığını belirtti.

"TÜRKEŞ'İN YOĞURT YİYİŞİYLE BUGÜNKÜ SİYASETİ AYNI KEFEYE KOYAMAZSINIZ"

Ayyüce Türkeş Taş, babası ve eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının kullanılmasını da eleştirdi. Türkeş Taş şunları söyledi: "Ayrıca babam Başbuğ Alparslan Türkeş'in istismarını reddediyorum. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1969 yılından bugüne kadar istikrarlı biçimde aynı siyaseti yaptığını söyleyemez. 1997'de Türkeş'in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; biz onun yoğurt yiyişine bir şey diyemeyiz. Ama Türkeş'in yoğurt yiyişiyle bugünkü siyaseti aynı kefeye koyamazsınız. Kendi yaptıklarınızı da Türkeş'i kullanarak aklayamazsınız."

"TÜRKEŞ'İ KENDİNE ÇAMAŞIR SUYU YAPARAK AKLAYAMAZ"

Komisyondaki tansiyon, Türkeş Taş'ın babası Alparslan Türkeş'in siyasi mirasına ilişkin sözlerinin ardından yükseldi. Türkeş Taş konuşmasının bu bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca babam Başbuğ Alparslan Türkeş'in istismarını reddediyorum. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1969 yılından bugüne kadar istikrarlı biçimde aynı siyaseti yaptığını söyleyemez. 1997'de Türkeş'in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; biz onun yoğurt yiyişine bir şey diyemeyiz. Ama Türkeş'in yoğurt yiyişiyle kendi yoğurt yiyişini karşılaştıramaz. Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş'i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz."

MHP'Lİ BÜLBÜL'DEN SERT TEPKİ: "PİSLİK SENSİN"

Türkeş Taş'ın bu sözlerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül sert tepki gösterdi. Bülbül, "Sen ağzını topla, pislik sensin. MHP Lideri'nin yaptıklarına pislik diyemezsin. Sen kimin evladı olduğunu bileceksin. Bir parti genel başkanının yaptıklarına pislik diyemezsin" ifadelerini kullandı. Bülbül'ün sözleri üzerine Türkeş Taş ise "Ben Genel Başkan'a pislik falan demedim" yanıtını verdi.

MASAYA YUMRUK VURDU, İYİ PARTİLİ DALGIN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışma karşılıklı sözlerle devam ederken Bülbül, "Seni bu dünyada kimse tehdit etmesin diye biz mücadele veriyoruz" diyerek masaya yumruk vurdu. Bülbül'ün tavrına İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "Sen ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Dalgın'ın sözlerinin ardından ayağa kalkan Bülbül, İYİ Partili milletvekilinin üzerine yürüdü. İYİ Partili ve MHP'li milletvekilleri araya girerek Bülbül'ü tuttu. Çıkan arbede sırasında milletvekilleri iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Yüksel, görüşmelere kısa süreliğine ara verdi. Bu sırada MHP'li Muhammed Levent Bülbül de komisyon salonundan çıkarıldı. Böylece "çerçeve yasa" teklifinin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu'ndaki tartışma, karşılıklı sert sözlerin ardından milletvekillerinin araya girdiği arbedeye dönüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Başbuğ Alparslan Türkeş'in kemikleri sızlıyor 4 4 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    E... nereden nereye?zamanla herşey değişir mis,eski dostlar düşman, düşman da dost olurmuş.Garip ama gerçek. 6 1 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Alparslan türkeşin kemiklerini sızlatıyor ayyüce adamsın sayın bahçeli 3 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    çıkarlar, menfaatler .. 3 1 Yanıtla
  • Önder Erbil Önder Erbil:
    Ayyüce hanımı gerçekten takdir ediyorum. Erkek gibi kadın korkusuz babası yaşasa gurur duyardı 2 1 Yanıtla
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