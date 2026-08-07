Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu - Son Dakika
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Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

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Kütahya’da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D., kendisinden 2 gündür haber alamayan komşularının ihbarı üzerine ekipler tarafından evindeki çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, kapısına bırakılan yemeklerin de alınmadığını fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiyenin balkondan girdiği evde yaşlı kadın çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAPISINA BIRAKILAN YEMEKLER ALINMAYINCA ŞÜPHELENDİLER

Olay, Kütahya'nın Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Şerife D.'nin kapısına bırakılan yemeklerin 2 gündür alınmadığını fark eden komşuları, yaşlı kadından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

İTFAİYE BALKONDAN EVE GİRDİ

Ekipler kapının açılmaması üzerine eve balkondan girmeye karar verdi. İtfaiye görevlileri balkondan daireye girerek içeride arama yaptı.

Ekipler, Şerife D.'yi evde biriken çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde buldu.

Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Şerife D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 72 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

BELEDİYE EKİPLERİ ÇÖP EVİ TEMİZLEMEYE BAŞLADI

Polisin evdeki incelemesini tamamlamasının ardından belediye ekipleri adrese geldi. Ekipler, çöp yığınlarının bulunduğu evde temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kütahya Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Komdu bir olay ursa gozr batan simayet edrcekte.bu yaslilari devlet kontrol edecek bakacak alacak goturecektw.kime diyoruz dahada yeni yada cikarmis bakmamak icin diyir sosyal hizmetler.kime anlatiyorsun 0 0 Yanıtla
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