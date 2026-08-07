Komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, kapısına bırakılan yemeklerin de alınmadığını fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiyenin balkondan girdiği evde yaşlı kadın çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAPISINA BIRAKILAN YEMEKLER ALINMAYINCA ŞÜPHELENDİLER

Olay, Kütahya'nın Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Şerife D.'nin kapısına bırakılan yemeklerin 2 gündür alınmadığını fark eden komşuları, yaşlı kadından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE BALKONDAN EVE GİRDİ

Ekipler kapının açılmaması üzerine eve balkondan girmeye karar verdi. İtfaiye görevlileri balkondan daireye girerek içeride arama yaptı.

Ekipler, Şerife D.'yi evde biriken çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Şerife D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 72 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇÖP EVİ TEMİZLEMEYE BAŞLADI

Polisin evdeki incelemesini tamamlamasının ardından belediye ekipleri adrese geldi. Ekipler, çöp yığınlarının bulunduğu evde temizlik çalışması başlattı.