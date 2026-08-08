Adalet Bakanı Gürlek\'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin çerçeve yasanın TBMM’ye sunulduğu saatlerde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında konuşulanlara ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Selvi’nin aktardığına göre Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasal düzenlemeye ilişkin MKYK üyelerine bilgi verdi ve üyelerin sorularını yanıtladı.

Selvi, Gürlek’in düzenlemenin PKK’nin tasfiyesine özgü ve geçici olduğunu, diğer örgütlerin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktardı.

“ÖCALAN VE DEMİRTAŞ YARARLANAMAYACAK” İDDİASI

Selvi’nin yazısındaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Selahattin Demirtaş’a ilişkin oldu.

Selvi, Adalet Bakanı Gürlek’in MKYK toplantısında Selahattin Demirtaş’ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağını belirttiğini yazdı.

Selvi ayrıca Gürlek’in kayyumlara ilişkin, “Kayyumların yerine atamalar olabilir. Çünkü onlar terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevden alınmışlardı. Ama Esenyurt farklı. Çünkü Esenyurt farklı bir gerekçeyle görevden alınmıştı” dediğini aktardı.

BAKAN GÜRLEK’TEN YALANLAMA: BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM

Selvi’nin yazısında yer alan Selahattin Demirtaş’a ilişkin iddianın ardından TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Atik, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, “Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiası Adalet Bakanı’ndan özel açıklama” ifadelerini kullandı.

Atik’in aktardığına göre Gürlek, Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağını söylediği yönündeki iddiayı, “Böyle bir açıklama yapmadım” sözleriyle yalanladı.