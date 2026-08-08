Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Adalet Bakanı Gürlek\'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çerçeve yasaya ilişkin AK Parti MKYK toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktardı. Selvi’nin gündeme getirdiği bu iddianın ardından Gürlek’ten yalanlama geldi. Gürlek, kendisine atfedilen sözler için “Böyle bir açıklama yapmadım” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin çerçeve yasanın TBMM’ye sunulduğu saatlerde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında konuşulanlara ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Selvi’nin aktardığına göre Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasal düzenlemeye ilişkin MKYK üyelerine bilgi verdi ve üyelerin sorularını yanıtladı.

Selvi, Gürlek’in düzenlemenin PKK’nin tasfiyesine özgü ve geçici olduğunu, diğer örgütlerin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini aktardı.

“ÖCALAN VE DEMİRTAŞ YARARLANAMAYACAK” İDDİASI

Selvi’nin yazısındaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Selahattin Demirtaş’a ilişkin oldu.

Selvi, Adalet Bakanı Gürlek’in MKYK toplantısında Selahattin Demirtaş’ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağını belirttiğini yazdı.

Selvi ayrıca Gürlek’in kayyumlara ilişkin, “Kayyumların yerine atamalar olabilir. Çünkü onlar terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevden alınmışlardı. Ama Esenyurt farklı. Çünkü Esenyurt farklı bir gerekçeyle görevden alınmıştı” dediğini aktardı.

BAKAN GÜRLEK’TEN YALANLAMA: BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM

Selvi’nin yazısında yer alan Selahattin Demirtaş’a ilişkin iddianın ardından TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Atik, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, “Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiası Adalet Bakanı’ndan özel açıklama” ifadelerini kullandı.

Atik’in aktardığına göre Gürlek, Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağını söylediği yönündeki iddiayı, “Böyle bir açıklama yapmadım” sözleriyle yalanladı.

Selahattin Demirtaş, Akın Gürlek, AK Parti, Hürriyet, Sözler, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Adalet Bakanı Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • osman şahin osman şahin:
    Sayın Demirtaş ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerekiyor tüm dünya onun suçsuz olduğunu biliyor 11 14 Yanıtla
    Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Çok tertemiz sütten çıkmış AK kaşık gibi 0 3
  • Osman Ak Osman Ak:
    O zaman o gazeteci içinde soruşturma başlatın bakanım yalan haber yaptığı gerekcesiyle soruşturmayı yapabilirsiniz 14 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    tmm tmmm mevzu çözüldü...nabız yokluyorlar 7 3 Yanıtla
  • nameless nameless nameless nameless:
    Her şey sindire sindire ilerde bu tavizler birbirini doğurmasa bari 2 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Gazetecinin gørevi dogru haber vermektir 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:42:45. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.