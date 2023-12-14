 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da otomobil ile minibüs çarpıştı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da otomobil ile minibüs çarpıştı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil hurdaya dönerken sürücüsü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın\'da otomobil ile minibüs çarpıştı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
14.12.2023 - 10:39,
Abone Ol

Aydın'ın Köşk ilçesinde iddiaya göre ters şeritte ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi Kuruçeşme mevkiinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli - Aydın Karayolu'nda ilerleyen 20 AAK 04 plakalı minibüs, Kuruçeşme mevkii yakınlarında iddiaya göre ters şeritten gelen Z.G. idaresindeki 20 FL 858 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden yol kenarına fırlayan Z.G. ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da otomobil ile minibüs çarpıştı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da otomobil ile minibüs çarpıştı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement