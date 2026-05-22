Aydın\'da otomobil motosikletle çarpıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşı şeride geçen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp alımı için yol üzerinde duran çöp kamyonunu geçmek isteyerek karşı şeride geçen K.K. idaresindeki 09 ASC 711 otomobil ile kendi şeridinde seyir halinde olan E.C.K. idaresindeki 09 AOY 421 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN