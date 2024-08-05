Aydın'da otomobil yangını ormana sıçradı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil yangını ormana sıçradı

Aydın\'da otomobil yangını ormana sıçradı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

05.08.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobilde çıkan yangın ormana sıçrarken ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Otomobilden yükselen alevler ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile ekiplere havadan destek verdiği orman yangını da itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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