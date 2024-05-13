Aydın'da Otoyol İnşaatında Vinç Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Otoyol İnşaatında Vinç Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Otoyol İnşaatında Vinç Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonucu meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.05.2024 17:38
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonrası meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İş kazası, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vinç bir işçinin üzerine devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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