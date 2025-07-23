Aydın\'da Park Halindeki Aracın Üzerine Ağaç Devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki ağacın üzerine, dut ağacı devrildi. Araç da maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi Tayyar Kibar; "Buraya park ederken ağaç devrilmese bari demiştim. Aklıma da gelmişti" dedi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Halide Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halide Hatun İlkokulu içerisinde bulunan bir dut ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle yan yatarak cadde üzerinde park halinde bulunan 09 AKU 874 plakalı ticari aracın üzerine devrildi. Ağacın devrime sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, durum Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı bulunduğu yerden kaldırırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

"Aklıma gelmişti"

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen araç sahibi Tayyar Kibar ise ağacın devrilme ihtimalinin aklına geldiğini ifade ederek "Bugün saat 13.30 sıralarında aracımı buraya park ettim. Park yasağı olmayan bir yer. Okulun bahçesindeki dut ağacı. Aslında aklıma da geldi park ederken. Genelde zaten ağaçların çoğunda sıkıntı var, yan yatmış durumda. Aklıma da geldi 'İnşallah bu ağaç burada devrilmez' diye. Sonra eve gittim. Yaklaşık 2-3 saat sonra komşum aradı 'aracın üzerine ağaç devrildi' diye. Geldim hemen durum bu yani" dedi. - AYDIN