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Aydın'da Pitbull Köpeği Gezdiren Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Pitbull Köpeği Gezdiren Şahsa İdari Para Cezası

Aydın'ın İncirliova ilçesinde pitbull cinsi köpeği başıboş ve ağızlık ve tasmasız şekilde gezdiren şahsa toplamda 33 bin 399 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın köpeği ilgili belediye ekiplerine teslim edildi.

Aydın\'da Pitbull Köpeği Gezdiren Şahsa İdari Para Cezası
07.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:08
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde pitbull cinsi köpeği başıboş ve ağızlık ve tasmasız şekilde gezdiren şahsa toplamda 33 bin 399 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sınırteke Mahallesi'nde bir şahsın pitbull cinsi köpeği tehlikeli şekilde gezdirildiği ihbarı üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamasında isminin F.A. olduğu tespit edilen şahsın köpeği başıboş, ağızlıksız ve tasmasız şekilde gezdirdiği tespit edildi. Şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 33 bin 399 TL idari para cezası uygulanırken, pitbull cinsi köpek ise gerekli emniyet tedbirleri alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Pitbull Köpeği Gezdiren Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika


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