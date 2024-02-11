Aydın'da plakası ve şase numarası bulunmayan motosiklet jandarma tarafından muhafaza altına alındı - Son Dakika
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Aydın'da plakası ve şase numarası bulunmayan motosiklet jandarma tarafından muhafaza altına alındı

Aydın\'da plakası ve şase numarası bulunmayan motosiklet jandarma tarafından muhafaza altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, yol kenarında buldukları plakası ve şase numarası bulunmayan motosikleti muhafaza altına aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hakkında detaylı araştırma yapmak amacıyla adli süreci başlattı.

11.02.2024 10:49
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Aydın'ın Söke ilçesinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri yol kenarında buldukları plakası ve şase numarası bulunmayan motosikleti muhafaza altına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Kuşadası- Söke Karayolu üzerinde devriye esnasında ekipler tarafından plakası ve şase numarası bulunmayan bir adet motosiklet bulundu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma yapmak amacıyla motosiklet muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili adli süreç sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da plakası ve şase numarası bulunmayan motosiklet jandarma tarafından muhafaza altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da plakası ve şase numarası bulunmayan motosiklet jandarma tarafından muhafaza altına alındı - Son Dakika
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