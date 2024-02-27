Aydın'da Polis Ekipleri 165 Vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Aydın'da Polis Ekipleri 165 Vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verdi

Aydın\'da Polis Ekipleri 165 Vatandaşa \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Eğitimi Verdi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri kapsamında, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 165 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerde broşür dağıtımı yapılarak, UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi.

27.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Aydın'ın Didim ilçesinde eğitimlerine ivme kazandıran polis ekipleri, 165 vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verdi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Merkez Cami Kuran Kursu'nda 65 kursiyere, Merkez Cami'nde 55 Didim Müftülük personeline ve Gazi İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Didim Meslek Eğitim Merkezi'nde 45 veliye yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verdi. Düzenlenen eğitimlerde broşür dağıtılırken, UYUMA uygulaması hakkında da bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri 165 Vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri 165 Vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verdi - Son Dakika
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