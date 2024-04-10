Aydın\'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Efeler ve Nazilli ilçelerinde yoğunlaşan denetimler, havadan da desteklendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ve Nazilli'deki yol kontrol noktalarında araçları denetledi. Havadan yapılan trafik denetimleri de, karayolu üzerinde görev yapan ekiplere destek sağladı. Jandarma helikopteri, bölgedeki trafik akışını yakından takip ederek trafikteki olumsuzlukların oluşmaması için görev yaptı. Denetimlerde özellikle sürücülerin alkollü araç kullanmalarının önlenmesi, emniyet kemeri ve hız limitlerine uyulması gibi trafik kurallarına riayet edilmesi üzerinde duruldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN