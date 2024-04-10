Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Efeler ve Nazilli ilçelerinde yoğunlaşan denetimler, havadan da desteklendi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ve Nazilli'deki yol kontrol noktalarında araçları denetledi. Havadan yapılan trafik denetimleri de, karayolu üzerinde görev yapan ekiplere destek sağladı. Jandarma helikopteri, bölgedeki trafik akışını yakından takip ederek trafikteki olumsuzlukların oluşmaması için görev yaptı. Denetimlerde özellikle sürücülerin alkollü araç kullanmalarının önlenmesi, emniyet kemeri ve hız limitlerine uyulması gibi trafik kurallarına riayet edilmesi üzerinde duruldu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimi - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Türk polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Midyat Kaymakamlık bahçesinde yapılan törene, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, konuşmalar ve saygı duruşu ile sona erdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kızıltepe'nin kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta meydana gelen yangında yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, maalesef hayatını kaybetti. Olayın kalp krizi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ramazan Bayramı'nda da çocuklarının yolunu gözlüyor. Evlat mücadelesi bin 682'nci gününde devam ediyor. Aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Bir baba, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunurken, bir anne ise çocuğunun hayallerinin çalındığını söyledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. kuruluş yıldönümü kutlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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