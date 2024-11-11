Aydın'da Roma Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Roma Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi

Aydın\'da Roma Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi

Karacasu'daki baskında tarihi eserler ve silahlar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

11.11.2024 12:57
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve yapılan baskında Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi'nde E.E. isimli şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Edinilen bilgiye göre şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada 1 adet yüzük, 1 adet dibek taşı, 1 adet kadın yüz figürü bulunan obje, 2 adet el dedektörü ve aparatları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yapılan incelemelerde yüzük, dibek taşı, kadın yüz figürü bulunan objelerin Roma dönemine ait maddi açıdan önemli bir değere sahip olduğu tespit edildi. Ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler gerekli işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Yakalanarak gözaltına alınan E.E. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güvenlik, Karacasu, 3-sayfa, Hukuk, Roma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Roma Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika

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