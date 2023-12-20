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Kuyucak'ta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuyucak'ta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde adli bir olayı araştıran jandarma ekipleri, şüphelinin evine düzenledikleri baskında ruhsatsız ve seri numarası olmayan bir tabanca ele geçirdi. Ayrıca olay kapsamında aranan bir traktör de bulunarak sahibine teslim edildi. Adli süreç devam ediyor.

Kuyucak\'ta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
20.12.2023 - 10:35,
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Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki adli bir olayı araştıran jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine yaptığı baskında ruhsatsız ve seri numarası olmayan tabanca ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesinde adli bir olay araştırması kapsamında A.Ç. isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olay kapsamında aranan 1 adet traktör de ele geçirilerek, ruhsat sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuyucak'ta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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