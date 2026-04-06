Çine\'de sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Aydın'ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede yoğun bir şekilde meydana gelen yağış sebebiyle birçok sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı. Atatürk Caddesi ise biriken sular sebebiyle adeta göle döndü. Bazı işyerleri sular altında kalırken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yağışlarla beraber tıkanan mazgalları temizleyen belediye ekipleri ise bölgede çalışma başlattı. İşyerleri sular altında kalan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışırken, bölgede çalışmalar sürüyor. - AYDIN