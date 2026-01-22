Aydın\'da dereler taştı, sokaklar göle döndü

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında dereler taştı, sokaklarda su baskınları meydana geldi.

Söke ilçesinde etkili olan aşırı sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle ilçe genelinde birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, dereler uzun yılların en yüksek debisine ulaştı ve yataklarına sığmadı. Söke merkezden geçen çayın seviyesi hızla yükselirken, Atatürk Mahallesi'ndeki Kızılkilise Deresi, Güllbahçe Mahallesi ile Savuca Mahallesi'nden geçen derelerde de taşkınlar yaşandı. Taşan dereler çevredeki alanlarda su baskınlarına neden oldu.

Sağanak yağış, ulaşımı da felç etti. Söke-Aydın kara yolunun Argavlı mevkiinde dağdan gelen çamur ve rüsubat kara yolunu kapatarak trafiğin durmasına yol açtı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürüttü. Belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlara bağlı ekipler, ilçe genelinde gelen ihbarlara anında müdahale etti. Ekipler, su baskınları ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - AYDIN