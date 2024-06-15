Aydın'da Sahte Sağlık Kurulu Raporu Düzenleyen Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama

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Aydın merkezli dört ilde gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler tarafından gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip kullanarak, engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim, istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanmak suretiyle menfaat temin edildiği belirlenen bir suç yapısına yönelik operasyon düzenlendi. Aydın Merkezli, İzmir, İstanbul ve Tunceli illerinde icra edilen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri Ç.G ' nin de aralarında bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalandı.

MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı örgüt varlığı içerisinde elde edildiği belirlenirken, başlatılan çalışmada 13 ara yakalama yapıldı. 17 şüpheliye yönelik yapılan ev aramalarında, 87 Adet Sağlık Kurulu Raporu, 96 Sayfa Hasta Muayene Evrağı

44 Adet Suça Yönelik Muhtelif Belge, 26 Adet Dijital Materyal, 2 Adet Tabanca, 54 Adet Fişek

18 Adet Cep Telefonu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 2'si savcılıkca serbest bırakıldı. Örgüt lideri Ç.G' ninde içerisinde bulunduğu toplam 4 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN