Aydın'da Sanal Devriyede 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Sanal Devriyede 16 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Sanal Devriyede 16 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede müstehcenlik ve yasa dışı bahis olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 13 şüpheli şahıs hakkında 'Müstehcenlik' suçundan, 3 şüpheli şahıs hakkında ise 'Yasadışı Bahis' suçundan adli işlem başlatıldı.

23.08.2024 09:37
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Aydın'ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede müstehcenlik ve yasa dışı bahis olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 186 personelin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetlerinde 2 ilçede 13 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 3 ilçede 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca uygulama kapsamında 128 işletmenin kontrolü yapıldı, 4 bin 421 şahıs sorgulandı ve 5 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Sanal Devriyede 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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