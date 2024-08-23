Aydın\'da Sanal Devriyede 16 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede müstehcenlik ve yasa dışı bahis olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 186 personelin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetlerinde 2 ilçede 13 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 3 ilçede 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca uygulama kapsamında 128 işletmenin kontrolü yapıldı, 4 bin 421 şahıs sorgulandı ve 5 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN