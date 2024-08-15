Aydın'da Sanayi Sitesinde Yangın: 4 İş Yerinde Büyük Hasar - Son Dakika
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Aydın'da Sanayi Sitesinde Yangın: 4 İş Yerinde Büyük Hasar

Aydın\'da Sanayi Sitesinde Yangın: 4 İş Yerinde Büyük Hasar

Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir oto yağcıda çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında aynı şahsa ait bitişik 4 iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

15.08.2024 09:57  Güncelleme: 10:03
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir oto yağcıda gece saatlerinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, aynı şahsa ait bitişik 4 iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Zeybek Mahallesi'nde bulunan 3. Sanayide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S.'ye ait oto yağcıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İş yerinde bulunan tüpler patlamadan itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında aynı şahsa ait bitişik 4 iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, dumandan etkilenen 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Sanayi Sitesinde Yangın: 4 İş Yerinde Büyük Hasar - Son Dakika

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