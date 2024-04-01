Aydın\'da seyir halindeki otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın panik yarattı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın panikletti.

Olay, Ramazan Paşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 RR 176 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracını sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanın olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN