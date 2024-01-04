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Aydın'da Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı Çalışmalar - Son Dakika
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Aydın'da Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı Çalışmalar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 190 olay aydınlatıldı ve 237 şüpheli tespit edilerek adli soruşturma başlatıldı. Jandarmanın siber ekipleri, bölgedeki dijital suçlara karşı etkili bir şekilde mücadele ediyor. Devremülk dolandırıcılığı, yasadışı bahis suçları ve suç içerikli paylaşımlar gibi konularda birçok kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca, binlerce internet sitesi engellendi ve vatandaşlara siber suçlara karşı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları bildirmesi ve işbirliği yapması konusunda duyarlılık bekliyor.

Aydın\'da Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı Çalışmalar
04.01.2024 - 10:20,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 190 olay aydınlatılırken, aydınlatılan olaylar kapsamında 237 şüpheli tespit edilerek haklarında adli soruşturma başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen etkili çalışmalar neticesinde bölgedeki dijital suçlara geçit verilmiyor. Jandarmanın siber ekipleri, bilişim sistemlerine yönelik gerçekleştirilen suçlarla ilgili detaylı bir soruşturma yürüterek, şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda; devremülk dolandırıcılığı ve yasadışı bahis suçları kapsamında gözaltına alınan 143 şüpheli şahıstan 57'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 bin 51 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Siber suç konularında meydana gelen 190 olay aydınlatılırken, aydınlatılan olay kapsamında 237 şüpheli tespit edilerek haklarında adli soruşturma başlatıldı. Bilişim sistemleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan 6 bin 845 internet sitesi engellenirken, oltalama metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 3 bin 488 adet web sitesine erişim engellemesi sağlandı. Öte yandan 4 bin 987 öğrenci, eğitici ve vatandaşlara çeşitli bilgilendirmelerde bulunarak vatandaşlara siber suçlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, toplumun dijital güvenliği için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtirken, siber suçlarla mücadele konusunda işbirliğinin önemine vurgu yapıp vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesi konusunda duyarlılık beklendiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı Çalışmalar - Son Dakika


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