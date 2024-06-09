Aydın'da Sıcak Hava ile Birlikte Boğulma Vakalarının Önüne Geçiliyor

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Aydın'da sıcak hava ile birlikte boğuma vakalarının önüne geçilmesi için baraj ve göletlerde devriye faaliyetlerini artırdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, havaların ısınması ile birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu baraj, göl, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla teknolojik imkanlar kullanılarak devriyeler tarafından sürekli kontrol ediliyor. Üzücü olayların yaşanmaması amacıyla vatandaşlar bilgilendiriliyor. - AYDIN