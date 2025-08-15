Aydın\'da Sıcak Nokta Uygulaması

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan 'Sıcak Nokta' uygulamasında 476 şahıs kontrol edildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler ilçesi Horozköy, Danişment ve Kalfaköy mahallelerinde suçluların yakalanması, meydana gelebilecek olayların önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ile yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması tarafından 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 149 araç ve 476 şahıs kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN