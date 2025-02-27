Aydın\'da Silahlı Eylem Operasyonu

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Aydın'ın Söke ilçesinde İl Emniyet Mu"du"rlu"gˆu" KOM S¸ube Mu"du"rlu"gˆu" ekipleri tarafından şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü silahlı suc¸ o"rgu"tlerinin des¸ifre edilmesine yo"nelik yu"ru"tu"len c¸alıs¸malar kapsamında bas¸arılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, s¸ahısların ikamet ve arac¸larına yo"nelik silahlı eylemde bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.A., A.O". ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN