Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın\'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.04.2024 17:58
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sınıf arkadaşları tarafından darp edilen ve çevredeki esnafa sığınan 7'inci sınıf öğrencisi çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına aldığı darbe nedeniyle dikiş atılan çocuğun ailesi evlatlarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu.

Olay, Efeler Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda eğitim gören 7'inci sınıf öğrencisi A.T.. bir gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle beden eğitimi dersinde sınıf arkadaşları A.P. ve B.A. ile tartıştı. Çıkan arbedede A.T.'nin boynu çizilirken, olaydan bir gün sonra iddiaya göre sınıf arkadaşları A.P. ve B.A. arkadaşları A.T.'den özür dilemek istediklerini belirterek okul çıkışı mahalle arasında bir yere çağırdı. Burada özür dilemelerini beklediği arkadaşları tarafından darp edilen A.T. can havli ile çevredeki bir beyaz eşya servisine sığındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri darp sonucu yaralanan A.T.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede başına dikiş atıldığı öğrenilen A.T. bir müddet müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildi. A.T.'nin ailesi hastanedeki işlemlerinin ardından polis karakoluna giderek evlatlarını yaralayan 2 çocuktan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Çocuk, Aydın, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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