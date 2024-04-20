Aydın'ın Efeler ilçesinde sınıf arkadaşları tarafından darp edilen ve çevredeki esnafa sığınan 7'inci sınıf öğrencisi çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına aldığı darbe nedeniyle dikiş atılan çocuğun ailesi evlatlarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu.
Olay, Efeler Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda eğitim gören 7'inci sınıf öğrencisi A.T.. bir gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle beden eğitimi dersinde sınıf arkadaşları A.P. ve B.A. ile tartıştı. Çıkan arbedede A.T.'nin boynu çizilirken, olaydan bir gün sonra iddiaya göre sınıf arkadaşları A.P. ve B.A. arkadaşları A.T.'den özür dilemek istediklerini belirterek okul çıkışı mahalle arasında bir yere çağırdı. Burada özür dilemelerini beklediği arkadaşları tarafından darp edilen A.T. can havli ile çevredeki bir beyaz eşya servisine sığındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri darp sonucu yaralanan A.T.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede başına dikiş atıldığı öğrenilen A.T. bir müddet müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildi. A.T.'nin ailesi hastanedeki işlemlerinin ardından polis karakoluna giderek evlatlarını yaralayan 2 çocuktan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi binasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar sebebiyle bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle restorasyon çalışması devam eden Ulucami'de bir işçinin üzerine kalas düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında çocuk oyun grupları alev alev yandı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetten savrulan kamelyanın sıkıştırdığı 3 belediye işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?