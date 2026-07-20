Aydın\'da Şok Operasyon: 36 Suçlu Yakalandı

Aydın'da gerçekleştirilen 'Çember-133' operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın genelinde 'Çember-133' operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince iki gün boyunca yapılan eş zamanlı çalışmalarda toplam 36 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'sinin 0-2 yıl, 8'inin 2-5 yıl, 8'inin ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Operasyonda ayrıca ifadeye yönelik aranan 8 kişi de yakalandı.

Yakalananlar arasında kasten öldürme suçundan 2, hırsızlık suçundan 8, uyuşturucu suçundan 2, yaralama suçundan 4, dolandırıcılık suçundan 3 ve diğer suçlardan aranan 9 kişi bulunuyor. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - AYDIN