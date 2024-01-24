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Aydın'da Son 1 Haftada Aranan 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Son 1 Haftada Aranan 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 71'i tutuklandı.

Aydın\'da Son 1 Haftada Aranan 10 Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 20:28,
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Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay ceza ile aranan V.İ., hırsızlık suçundan 15 yıl ceza ile aranan S.Ç., hırsızlık suçundan 15 yıl ceza ile aranan E.Ö., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay ceza ile aranan M.K., yağma suçundan 8 yıl 4 ay ceza ile aranan Y.B.'ninde içinde olduğu çeşitli suçlardan aranan toplam 100 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken şüphelilerden 71'i tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Son 1 Haftada Aranan 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Son 1 Haftada Aranan 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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