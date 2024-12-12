Aydın\'da Suç Olayları %5.9 Azaldı

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Aydın'da il geneli olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalarak 45 bin 308 olarak gerçekleşti.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı bilgilerini paylaştı. Aydın genelindeki suç ve suçlu oranlarının da paylaşıldığı toplantıda meydana gelen olay sayıları da bir önceki yıla göre değişim oranlarıyla birlikte aktarıldı. Paylaşılan verilere göre Aydın genelinde 2023 yılının ilk 11 ayında 48 bin 124 olay meydana gelirken 2024 yılının ilk 11 ayında 45 bin 308 olay meydana geldi. 24 saat vatandaşın güvenliği ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, il genelinde 2024 yılında meydana gelen olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azaldı.

Terörle Mücadele (TEM) kapsamında 2023 yılının ilk 11 ayında 101 olay meydana gelirken 2024 yılının ilk 11 ayında 115 olay meydana geldi. Olaylar, yüzde 100 oranında aydınlatıldı. Güvenlik olaylarında ise 2023 yılının ilk 11 ayında 375 olay meydana gelirken 2024 yılının ilk 11 ayında 467 olay meydana geldi. Olayların yüzde 96,5'i aydınlatıldı. Asayiş olaylarında da 2023 yılının ilk 11 ayında 41 bin 448 olay meydana gelirken 2024 yılının ilk 11 ayında 38 bin 661 olay meydana geldi. Olayların, yüzde 90,6'sı aydınlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında 2023 yılının ilk 11 ayında 476 olay meydana gelirken 2024 yılının ilk 11 ayında 419 olay meydana geldi. Olayların yüzde 98,1'i aydınlatıldı. Narkotik suçlar kapsamında 2023 yılının ilk 11 ayında 2 bin 832 olay meydana gelirken 2024 yılında 2 bin 393 olay meydana geldi. Olayların yüzde 99'u aydınlatıldı. Göçmen kaçakçılığı kapsamında da 2023 yılının ilk 11 ayında 34 olay meydana gelirken, 2024 yılının ilk 11 ayında 40 olay meydana geldi. Olayların yüzde 75'i aydınlatıldı. Siber suçlar kapsamında ise 2023 yılının ilk 11 ayında 2 bin 858 olay meydana gelirken 2024 yılının ilk 11 ayında 3 bin 213 olay meydana geldi. Olayların yüzde 67'si aydınlatıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve ilgili birimlerin müdürleri katıldı. - AYDIN