Aydın\'da Şüpheliye Kurusıkı Tabanca Ceza

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahıstan 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Çeşmeköy Mahallesi'nde devriye gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan Ü.A. isimli şüpheli şahsın 2 adet kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edildi. Şüpheliye 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN