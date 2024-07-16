Aydın'da Tamir Dükkanı Önünde Bulunan Bot Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Tamir Dükkanı Önünde Bulunan Bot Çalındı

Aydın\'da Tamir Dükkanı Önünde Bulunan Bot Çalındı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir tamir dükkanı önünde bulunan botun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. 35 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, çalınan bot sahibine teslim edildi.

16.07.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bir tamir dükkanı önünde bulunan botun çalınması ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi 35 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Argavlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir tekme tamir dükkanının önünde bulunan 4 metre 90 santim uzunluğundaki bot kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri, çevresi ve gidilebilecek yerlerde bulunan 16 adet kameranın 35 saat incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin A.K. isimli şahıs olduğunu ve araç ile botu çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Kuşadası ilçesinde yakalanıp gözaltına alınırken, ele geçirilen bot ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Söke, Güvenlik, Hırsızlık, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Tamir Dükkanı Önünde Bulunan Bot Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Tamir Dükkanı Önünde Bulunan Bot Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement