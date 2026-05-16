Aydın'da Ters Dönen Araç Alev Aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre makas atmak isterken kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp ters dönmesinin ardından araç alev aldı. Yangın tüpleriyle müdahale eden vatandaşlar, sürücü son anda kurtardı.

Kaza, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre 09 HT 016 plakalı otomobil sürücüsü O.T., önünde giden motosikleti sollamak için makas atmak istedi. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters döndü. Otomobilden bir anda dumanlar ve alevler yükselirken, çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Bir yandan yangın tüpü ile aracı söndürmeye çalışan vatandaşlar bir yandan da sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yaralı sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç çekici marifetiyle kaldırıldı.

"Her şey anlık oldu"

Olay anını anlatan ve şoka girdiğini ifade eden bölge esnaflarından Saniye Sarıdayı, "Dükkanımın önünde etrafı izliyordum. Bir anda otomobil refüje çarptı ve araba ters döndü. Bir an dumanlar yükselmeye başladı. Ben hemen koşturdum, yangın tüpümü almaya. Allah'tan tüpüm doluydu. Yoksa araba ve çocuk yanacaktı. Kurtardık. Bir can kurtardığımız için ben de şoktayım. Anlık oldu her şey. Sürücüyü çıkardılar hemen. Alttan camları kırarak. Bir yandan araba yanmaya başladı. Hatta bir ara çekilmeye başladı herkes. Araba yanıyor diye. Tüple alevleri söndürünce, kurtardılar sürücüyü de. Ben hala şoktayım" dedi.

Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN