Aydın'da Ticari Araç ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. yönetimindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 48 K 1000 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç, Müze Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM'nin otoparkındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ticari araç sürücüsü B.A., yolcu S.Ö. (43), A.Ö. (12) ve E.K. isimli bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya anı kamerada

Biri bebek 4 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde Müze Bulvarı istikametine hareket eden otomobil ile Denizli Bulvarı'nda ilerleyen ticari aracın kavşakta çarpıştığı ve ticari aracın savrularak AVM'nin otoparkındaki ağaca çarptığı anlar yer aldı. - AYDIN