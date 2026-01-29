Karacasu'da ticari araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Karacasu'da ticari araç alevlere teslim oldu

Karacasu\'da ticari araç alevlere teslim oldu
29.01.2026 09:50  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde seyir halindeki bir ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde seyir halindeki bir ticari araçta çıkan yangın aracı metal yığınına çevirdi.

Yangın, Dandalas Mevkii'ndeki bir restoranın yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen ve tüm aracı saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen araç metal yığınına döndü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacasu'da ticari araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:54:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Karacasu'da ticari araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.