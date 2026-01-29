Karacasu\'da ticari araç alevlere teslim oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde seyir halindeki bir ticari araçta çıkan yangın aracı metal yığınına çevirdi.

Yangın, Dandalas Mevkii'ndeki bir restoranın yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen ve tüm aracı saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen araç metal yığınına döndü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN