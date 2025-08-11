Aydın\'da Trafik Kazası: 3\'ü Ağır 8 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ticari aracın, incir işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Selatin Mahallesi Selatin- Ortaklar Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. idaresindeki 09 AIE 596 plakalı incir işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeritten gelen M.T. yönetimindeki 20 B 4619 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de minibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüs içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN