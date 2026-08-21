Aydın\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Savrandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savrandere Mahallesi girişinde tırla traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör yoldan çıkarken, kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çine'den Aydın istikametine trafik durdurulurken, yolda uzun araç kuyrukları oluştuğu öğrenildi.